要徹底解決汐止雍塞 侯友宜盼中央快核定民生線與基捷

行政院前日核定捷運汐東線，交通部指本來是規畫民生汐止線，但北巿前柯文哲市府沒提規畫才延宕。新北市長侯友宜表示，汐止人等捷運20年，他也能理解各方在過程中的困難與挑戰，市府未來會以最快速度讓汐東線動工；另外，也盼中央快核定台北民生線及基隆捷運，才能徹底解決汐止壅塞問題。

侯友宜今視察中和區壽德滯洪池公園竣工成果，並於活動後接受媒體聯訪時表示，汐止人從汐止民生線到汐東線已經等了20年，他也能理解這過程中大家面對很多困難與挑戰，讓汐止人辛苦了，等了那麼久，現在總算核定。

侯友宜指出，核定以後面對新挑戰，永遠感恩過去在過程當中協助過的人，未來會與中央齊心齊力做好，下個步驟會將施工相關財務預算報給工程會做核定，核定以後才可以發包，發包定案就會動工，會用最快速度跟效率讓汐東線動工。

侯友宜表示，未來有關捷運東環段及民生線，也希望藉由汐止民生線讓舊宗站跟東湖銜接，汐止人未來到東湖、到台北都能非常順利，所以中央不但要讓台北民生線以及東湖段能夠及早快速核定，也期待早日核定基隆捷運，這樣讓汐止人有汐東與基隆捷運，當地壅塞問題才能一勞永逸。