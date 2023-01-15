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新北安康森林公園保留天然林 城市中就能享受森林浴
新北市景觀處推動「城市覓徑」計畫，其中新北安康森林公園總面積超過3公頃，保留山坡的天然林，步道坡度和緩且林蔭茂密，是都市中相當難得的一片自然森林。園區內也有籃球場及涼亭等設施，民眾可輕鬆穿梭在山間小徑，享受林蔭中散步的樂趣。
新北市景觀處表示，城市覓徑目前共計5處，除了新店安康森林公園，還有中和自強公園、中和錦和運動公園、五股水碓觀景公園及深坑萬福公園城市覓徑。其中新店安康森林公園隱身在安坑人口稠密的市區大樓後方，緊鄰青少年圖書館。公園沿著山坡地形而建，保留山坡的天然林，沿途可見許多參天大樹高聳挺立，是都市中相當難得的一片自然森林。
民眾如要前往安康森林公園，可搭乘捷運新蘆線至南勢角站，轉乘624公車至「浪漫貴族」，過馬路後步行1分鐘即可抵達。
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