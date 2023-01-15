農曆年前最後一波 北市就服處現場徵才釋122工作機會

再過幾天就要過年，台北市就業服務處各就服站積極協助媒合求才廠商與求職民眾，農曆年前最後一周邀集5家企業在各就服站舉辦現場徵才。本周廠商釋出122個工作機會，有求職或轉職需求的民眾親臨北市各就業服務站參加，把握住年前最後的機會，春節假期前拿到offer，安心過好年。

北市勞動局長高寶華表示，本年度起基本工資調整為26.4K，各家企業為求網羅優秀人才，不吝提升待遇、重新調整招募規畫，更調整其工作型態，透過彈性自由的上班時間，讓民眾得以選擇最適切的工作形式。

其中以五星級飯店「亞都麗緻大飯店」提供多達45個工作機會，職務包括餐飲服務員、領檯，高薪38K、餐廳領班高薪43K、主管職缺40K以上，不論是青年、還是銀髮族或二度就業民眾，都能找到全職或是兼職的工作。

就服處表示，餐飲業近來薪資水準普遍較疫情前有所提高，以鍋物料理訴求的「利河伯食創」內外場正職薪資36K以上、儲備幹部高薪43K、儲備襄理薪資介於40K至53K。「亞緻餐飲」則提供物流專員（司機）、行政專員、銷售人員等職缺，薪資可達38K。近期餐飲旅宿業已擺脫疫情衝擊，就業市場恢復往日榮景，是相當值得投入的行業。

「財團法人中央畜產會」本次徵求駐點屠宰衛生檢查獸醫師及助理共40名，新進人員受訓期間月薪約36.9K，訓練合格升任為屠檢獸醫師後，月薪46.4K至67K，助理人員訓練期間月薪約29.1K，合格後正式聘用為屠宰衛生檢查助理，起薪最高41.1K，未來可逐年調整月薪。

勞動局提醒，為提高廠商雇用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間至112年6月30日截止，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。