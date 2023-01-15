雪白綻放最美「一月雪」 士林官邸梅花開四、五成

台北市政府工務局公園路燈工程管理處今天表示，士林官邸公園的梅花目前正相繼綻放，有的在樹枝上含苞待放，有的已經爆炸滿開，盛開的梅花淨白如雪，不僅冷豔，還能聞到淡淡梅花香。

目前士林官邸的梅樹已經開花四、五成，到農曆年都有花可賞，歡迎民眾到士林官邸欣賞「最美一月雪」，看雪白花瓣落下的場景。

公園處長黃淑如表示，士林官邸公園內玫瑰園西側園路上一片成齡梅樹，極具歷史意義，梅樹和蔣夫人宋美齡獨愛的玫瑰相互呼應，象徵相依相偎的堅貞愛情。

黃淑如說，官邸內梅花多以素淨白色為主，遇冬季低溫及濕冷氣候條件更適合梅花的綻放，現正逢梅樹含苞待放時節，愈冷愈開花，漫步於此能同時感受大自然與歷史的奧妙，休憩暢聊，景色怡然自得，再加上交通便利，不用上山、不用跑遠就能飽覽梅海，是個賞花踏青的好地方。

園藝管理所主任吳旻靜補充，除了梅樹外，園區內的落羽松充滿詩意，也是許多人期待的美景，樹型高聳筆直，羽狀葉片隨著氣溫下降時，由淺綠的色澤逐漸變化成黃色、紅褐色，如羽毛般隨風悄悄的搖曳落下，浪漫指數破錶，落羽松群列植於在士林官邸靠福林路小圳旁與靠中山北路側公園親水區兩側，倒映於流水中，層層暈染出一幅唯美景致，絕對是網美打卡必拍的美景。