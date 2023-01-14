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安坑輕軌履勘營運前須改善6項 新北捷運局：儘速完成

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
安坑輕軌模擬演練緊急救護。圖／新北市捷運局提供
安坑輕軌模擬演練緊急救護。圖／新北市捷運局提供

交通部與新北市於今日完成安坑輕軌履勘作業，履勘結論為「營運前須改善事項」計6項。新北市捷運局表示，將跟新北捷運公司儘速完成營運前須改善事項並提報交通部，待交通部確認並核發營運許可函後，將擇期通車。

安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站。起點十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間。安坑輕軌通車後初期營運班表，尖峰時刻班距為15分鐘，人口密集的安康站至十四張站則加開區間車，其重疊班距為7.5分鐘一列車。後續視實際營運通車時，搭乘最大旅運人次作動態調整。

安坑輕軌履勘作業由交通部邀集全國各地學者專家共9人擔任履勘委員，履勘檢查方式分為簡報詢答、文件檢視、現場設備檢視、緊急狀況的應變處置模擬演練、分組討論及總結會議等。今天還在K5至K6站間隧道內，模擬演練發生火災時的緊急應變處理，檢視旅客動線安排、司機員與行控中心通報機制及流程操作情形。

今日履勘作業經各分組及總結會議出席委員討論共識，「營運前須改善事項」6項，「一般注意改善事項」11項，「後續建議改善事項」12項。

國民黨籍市議員陳儀君表示，不解為何履勘後修正項目越來越多，難道是動用行政機器，繼續延後安坑輕軌通車嗎？市府已積極推動安坑輕軌，也期望中央能一次說明清楚，不要再讓民眾期待落空。

民進黨市議員陳乃瑜指出，捷運局官網還寫著安坑輕軌去年底通車，這根本是新北市長侯友宜跳票的政見，根本是好好擺爛，周邊交通改善計畫跟配套都看不到，且新北捷運公司不斷虧損，光去年竟損金額高達3.5億元，完全不解市府到底在幹嘛。

新北捷運局表示，安坑輕軌今日能完成履勘，係施工團隊在大環境缺工缺料、疫情影響下，努力不懈克服困難所完成，尤其是去年10月下旬軌道護軌遭推高機撞擊損傷，雖於11月7日完成穩定性測試，惟考量在最高標準品質及最完善的營運安全前提下，必需將軌道護軌修復。

為縮短修復時程，經檢討採全段切除，液態包覆材置換工程，因液態包覆材產地在歐洲且國內無現貨，決定採空運進口，經加速趕辦遂於12月初改善完成，方能在去年12月11日完成初勘，並於當年12月27日完成履勘前改善事項報請交通部履勘。

安坑輕軌模擬演練滅火過程。圖／新北市捷運局提供
安坑輕軌模擬演練滅火過程。圖／新北市捷運局提供
交通部與新北市於今日完成安坑輕軌履勘作業。圖／新北市捷運局提供
交通部與新北市於今日完成安坑輕軌履勘作業。圖／新北市捷運局提供

安坑輕軌 捷運

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