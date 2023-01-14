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綠民代要求汐止吉林街應儘速拓寬 新北捷運局：工程已在設計

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

行政院昨天宣布核定汐東捷運，但立委賴品妤、新北市議員張錦豪除了要求雙北趕快推動進程，都點出吉林街急需拓寬的問題，避免日後施工期間恐面臨交通黑暗期。新北市捷運局表示，吉林街新闢工程已在細部設計作業，新北市交通局表示，施工後的交通動線會與北市研議討論。

賴品妤說，汐東捷運線現今核定了，她希望新北市府盡速作業，其中吉林街的拓寬需要盡速規畫，若不先拓寬，未來交通黑暗期恐怕很嚴重。除了新北，北市也要協調。張錦豪指出，汐東捷運主要軌道於吉林街，且採高架方式施作，除了將道路拓寬為16米，並透過捷運工程，將吉林街銜接到南湖大橋，快速改善交通現況。

捷運局表示，吉林街新闢工程目前已在進行細部設計作業，待都市計畫發布後，預計15個月內完成用地取得，接續開工後2年內完工。

捷運局指出，汐東捷運都市計畫已在1月11日啟動公展及後續審議作業，訂於2月7日、8日辦理地方說明會，另目前正準備提報工程會經費審議及工程招標文件，後續經費審議始可發包。依綜合規劃報告規劃期程，於計畫核定後約9年半完工。

新北市交通局表示，吉林街拓寬工程會先做，會類似三鶯線模式，先將道路拓寬成16米後，保留捷運落墩施工所需空間，現在還待工程細部設計完成，才會繼續施工，至於吉林街銜接台北端部分，因南湖大橋引道下方的道路淨高不足，無法讓大型車通過，施工期間交通動線該如何規劃調整，也會與北市研議討論。

民生汐止線汐東段路線圖。圖／新北市捷運局提供
民生汐止線汐東段路線圖。圖／新北市捷運局提供

捷運 汐東線 賴品妤

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