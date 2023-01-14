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扶輪社樹林義賣 40萬收入捐清寒學童

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
國際扶輪3490地區新北市第四分區今天於新北市樹林後火車站廣場舉辦義賣活動。圖／新北市議員廖宜琨辦公室提供
國際扶輪3490地區新北市第四分區今天於新北市樹林後火車站廣場舉辦義賣活動。圖／新北市議員廖宜琨辦公室提供

國際扶輪3490地區新北市第四分區今天於新北市樹林後火車站廣場舉辦義賣活動，現場有許多二手堪用物品提供民眾挑選，今日義賣所得初估約為40萬元，義賣所得扶輪社將捐給板橋、樹林等地清寒學童，喚起更多人的善心。

義賣活動由樹林芳園扶輪社發起，邀請樹林扶輪社、鶯歌扶輪社、大漢溪扶輪社大漢獅子會、愛心獅子會及樹林區各大社團等單位共同參與環保跳蚤市場義賣活動。

扶輪社指出，義賣活動今年已邁入第22年，截至去年為止捐出金額已達476萬6312元，時值歲末迎春、除舊佈新之際，為響應環保政策，將民眾家中不用卻還可用之物品、自家產品、吃的等等捐出來義賣，使物盡其用也讓家中變得更寬敞、整潔，還可以做善事。

而今年計畫將義賣所得初估約為40萬元，將捐給板橋區溪崑國中、樹林區柑園國小、三多國小、彭福國小及鶯歌區鶯歌國中、建國國小清寒學童之學雜費。

扶輪社說，因為窮不能窮教育，要脫離貧窮唯一的方法就是讀書，藉由義賣活動喚起更多人的善心，為國家未來的主人翁盡一份心力，使其順利完成學業，將來能對國家、社會更有益的貢獻。

義賣

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