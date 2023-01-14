新北特色年節展售 明板橋車站採買最後一天

為帶領新北業者搶攻年節商機，經發局於1月13日至15日連續3天在板橋車站B1廣場辦理「2023新北特色商品年節展售會」。明天最後一天仍有逾百項商品可選購，現場拍照打卡可獲得年節小禮和新北嚴選限量文創週曆，經發局長何怡明表示，農曆年假前串聯新北業者，為民眾帶來豐富多元年節商品。

經發局長何怡明表示，這次農曆年假前，市府串聯新北嚴選伴手禮和在地商圈與觀光工廠美食，舉辦特色商品年節展售會。不僅要提高消費商機帶動庶民經濟，也提升新北伴手禮品牌的知名度，為消費者帶來豐富多元又便利的年節商品，也讓需要搭車返鄉的民眾能方便採買，度過溫暖幸福的農曆年節。

經發局表示，今年展售會業者推出許多優惠，「卡滋爆米花」推出任選三桶優惠價300元，「阮的肉乾」則推出消費滿千元，就可以100元加購脆片肉乾，「鄧爸麥酒」的二入、四入和大吉大利暖心禮盒均有優惠價。還有「啾啾鳥咖啡」的微醺咖啡海旅行箱特價85折，消費滿500元還能抽獎，以及「果木小薰」推出全單品9折，消費滿1500元送保溫袋，多項商品優惠等著大家來消費。另外，活動現場只要拍照打卡並完成標記指定文字，就可以抽好禮兌換券至展售店家兌換，數量有限換完為止。