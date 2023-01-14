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民生汐止線可接東環段 北市府：舊宗站已規劃站內轉乘

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民生汐止線汐東段路線圖。圖／新北市捷運局提供
民生汐止線汐東段路線圖。圖／新北市捷運局提供

行政院昨核定通過汐東捷運線，可做為捷運民生線延伸使用。由於在台北市部分只到東湖，外界希望延伸到內湖舊宗路，和東環段相接，台北市長蔣萬安下午參加「台北隊共識營」受訪，被問到汐東線是否可能到內湖？蔣萬安說，會審慎的評估，並希望中央可以盡快核定東環段。

蔣萬安說，未來汐東線是連接到台北東湖站，未來可不可以到內湖，會審慎的評估，聽取各方的意見，北市希望說未來捷運東環段，中央可以盡快核定，能夠擴大北北基的交通網絡的串連。

北市港湖區立委高嘉瑜認為，汐東線若能銜接東環段，能改善汐止區從新北市到台北市通勤的交通。目前汐東線規劃到東湖，希望未來東湖站跟舊宗站銜接東環段，能夠快速的接軌、同步進行，否則只差最後一里路，沒辦法更完整運輸跟改善很可惜。

高嘉瑜說，未來汐東線能連接東環段，可以完整疏運大台北地區的旅客，滿足汐止、內湖、南港的運輸需求，交通路網會更完善，有助於解決塞車問題。

北市捷運局表示，行政院核定汐東段是民生汐止線的一部分，目前確定會在東環段、汐東段的舊宗站做為站內轉乘點，串連東西南北向，會像是松山新店線、板南線、淡水信義線一樣，能在地下連通道轉乘，會是很方便的轉乘點。

捷運局也提到，汐東線同時也會和文湖線的東湖站銜接，不過汐東線的東湖站語文湖線的東湖站因地理限制，只能設立300公尺空橋跨過高速公路讓民眾轉乘。

捷運局強調，現在要等汐東段的捷運系統確認後，統一系統才能互相過軌，後續才能繼續評估，也要看見建設經費與效益，這就是蔣市長說要審慎評估的部分，要前面條件確定後，後續的評估內容才會是正確的。

台北市長 捷運 內湖

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