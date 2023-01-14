藍委不滿張榮興接北市警局長 蔣萬安：尊重中央職權
警政署日前發布重要人事異動，名單共有87位警官。台北市警察局長楊源明升任警大校長，職務由督察室主任張榮興接任。但張榮興曾被立院國民黨團指控派員跟蹤藍委，不滿北市警察局長的人事案。對此，台北市長蔣萬安下午出席「台北隊共識營」活動受訪，媒體提問，有被跟監過？蔣萬安說，我嗎？沒有。他也尊重中央職權，以治安穩定為最重要的目標。
根據媒體報導，2020年7月，國民黨為反對監察院長陳菊的人事而占領立院，有許多國民黨立委都被跟監，有藍委認為是張榮興派員跟監，張擔任北市警察局長的人事，存有疑慮。
蔣萬安說，因為警政一條鞭，中央集權，當然最重要就是確保台北市治安持續的穩定，警紀要貫徹格的紀律，這些其實是市民的期待，一定會將這目標做到。
媒體問北市內湖分局長的人事？蔣萬安說，關於人事部分，確定之後會跟各位報告。媒體也追問，不拒絕張榮興的人事案，是為了不要讓藍綠之間的關係更緊張？ 蔣萬安說，這個這絕對就是尊重中央職權，沒有任何其他考量，就是維持台北市治安、交通，還有警紀。
蔣萬安說，他也聽取相關業務報告，對現在警察人力吃緊，也會向中央積極爭取，還有首都繁重勤務加給，也希望中央能給予協助，反映基層員警心聲，把台北市的治安穩定住。
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