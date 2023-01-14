北市首長共識營「柯規蔣隨」蔣萬安點出不同之處

北市下午舉行「台北隊共識營」，為期兩天在公訓處舉行。由於前市長柯文哲首創首長共識營，「柯規蔣隨」，兩者有何差別？蔣萬安受訪時指出，希望未來打造一個廉能效率服務型的政府，這一次共識營就是強調由下而上，來規畫相關未來市政的藍圖，而且有別於以往在3月舉辦，這次提早在1月舉辦，希望展現劍及履及勇於任事的精神。

蔣萬安表示，希望藉由這機會，能夠凝聚團隊向心力，其實未來市政的推動，很多需要跨局處大家一起合作，所以今天大家彼此交換意見凝聚共識，提出意見跟想法，最重要就是展現一個團隊的精神，同時希望未來打造一個廉能效率服務型的政府。

蔣萬安指出，就像之前外媒報導行人地獄，他馬上要求局處去了解，解決問題；包括市民關心的內湖交通，上任第五天相關的局處還有副市長，一起到現場去看，還有第一周上任馬上去了解基層清潔隊員，還包括警察局同仁，因為一上任，要馬上面對跨年、春節，還有這次燈會，就是展現一個積極的態度。

媒體問蔣萬安，共識營有要求穿白上衣？蔣萬安說，也沒有特別要求，只是說展現一致性，就是淺色上衣搭配，利用假日時間，請局處首長室參與共識營，打扮稍微比較輕鬆。

至於找立委林奕華做府會關係專題演講？蔣萬安說，她是非常優秀的立法委員，她也非常難得過去有台北市教育局長經驗，同時也當過教育局長，未來對於雙北之間很多政策的合作，她有經驗，同時也當過台北市議會的議員非常多屆 ，對議會的生態非常熟悉，更重要他也擔任中央立法委員、中央民意代表，歷練非常完整，經驗絕對可以對今天的共識營，提供非常多的經驗分享。

由於共識營有兩個專題演講，分別是林奕華主講府會和諧，公共關係專題演講由石富元醫師擔任，蔣萬安致詞時指出，府會關係是未來施政非常重要的一環，因為議員代表民意，彼此合作可在相關預算審查、編列上討論，聽取議員的心聲，議員在基層了解市民很多意見和想法。

至於公共關係，蔣萬安說，遇上很多突發狀況、危機，要怎麼應變，是未來市府面對的挑戰，不是一件事由單一局處來面對，而是相互支援，這非常重要。