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中央補助汐東捷運不到58億元 藍議員質疑：是在哈囉
行政院昨天宣布核定汐東捷運線，國民黨新北市議員白珮茹指出，汐東捷運總經費要376億元，當初中央說好會大力支持汐東捷運，如今卻只補助不到58億元，質疑當初說好的大力支持「是在哈囉？」，而自己未來也會繼續監督基隆捷運，確認計畫中應分擔的近99億元不能跳票。
白珮茹在臉書粉專發文表示，讓汐止人等了20年的捷運，行政院核定同意汐東捷運優先興建，汐止人心聲終於被中央聽見，不過在總經費376億元裡，目前只核定匡列278.47億元，而且中央只補助不到58億元，當時說好的大力支持是在哈囉？
白珮茹表示，未來她會繼續監督中央推動的基隆捷運能加速提報及核定，以確認汐東捷運中基隆捷運計畫所應分擔98.47億元經費不能跳票，影響汐東捷運施工。
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