2.14億元建北大行政中心 6年後空中花園殘破如廢墟

新北市北大特區人口持續增加，市府因此花費2.14億元興建北大行政中心，並於2017年初落成啟用，不過由於管理維護不當，落成僅6年的北大行政中心樓頂空中花園原設置花圃、休憩座椅，目前如同廢墟般殘破不堪，引起附近高樓居民不滿抱怨。議員江怡臻呼籲市府修繕後評估開放民眾使用。

2017年初落成北大行政中心，1樓設置北大派出所、2樓為托育、托老中心、3樓及4樓部分為圖書館、4樓部分為市民活動中心及戶政站、5樓頂樓則是設置空中花園，地下樓為停車場，提供民眾公共服務。

不過頂樓空中花園因動線規劃不當，僅有樓梯能夠到達，或需搭乘電梯到4樓再步行到頂樓，長期以來未能開放民眾休閒使用，也未細心維護，現況則是花圃長滿雜草，休憩座椅腐敗木飾掉落露出螺絲釘，木質地板殘破不堪，附近高樓居民不滿因此向區公所抱怨。

新北市議員江怡臻對此表示，建議市府應該立即修繕，並評估安全考量，提供民眾更多休憩活動空間使用。北大特區居民張先生認為，行政中心是提供民眾使用的場所，管理機關應開放其空間讓民眾使用，而非不願管理隨意封閉後任由建物腐敗。