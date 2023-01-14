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2.14億元建北大行政中心 6年後空中花園殘破如廢墟

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
頂樓木質地板殘破不堪。記者李定宇／攝影
頂樓木質地板殘破不堪。記者李定宇／攝影

新北市北大特區人口持續增加，市府因此花費2.14億元興建北大行政中心，並於2017年初落成啟用，不過由於管理維護不當，落成僅6年的北大行政中心樓頂空中花園原設置花圃、休憩座椅，目前如同廢墟般殘破不堪，引起附近高樓居民不滿抱怨。議員江怡臻呼籲市府修繕後評估開放民眾使用。

2017年初落成北大行政中心，1樓設置北大派出所、2樓為托育、托老中心、3樓及4樓部分為圖書館、4樓部分為市民活動中心及戶政站、5樓頂樓則是設置空中花園，地下樓為停車場，提供民眾公共服務。

不過頂樓空中花園因動線規劃不當，僅有樓梯能夠到達，或需搭乘電梯到4樓再步行到頂樓，長期以來未能開放民眾休閒使用，也未細心維護，現況則是花圃長滿雜草，休憩座椅腐敗木飾掉落露出螺絲釘，木質地板殘破不堪，附近高樓居民不滿因此向區公所抱怨。

新北市議員江怡臻對此表示，建議市府應該立即修繕，並評估安全考量，提供民眾更多休憩活動空間使用。北大特區居民張先生認為，行政中心是提供民眾使用的場所，管理機關應開放其空間讓民眾使用，而非不願管理隨意封閉後任由建物腐敗。

龍恩里長黃家賢表示，希望區公所將地板維修整理後，透過龍恩、龍學、龍埔、南園四里的社團、志工一起研議合作，切割認養花圃區域重新整理。三峽區公所對此表示，日前已接獲民眾樓頂殘破的陳情意見，已經到現場會勘過兩次，今年將會對頂樓重新佈置。

頂樓休憩座椅腐敗木飾掉落露出螺絲釘。記者李定宇／攝影
頂樓休憩座椅腐敗木飾掉落露出螺絲釘。記者李定宇／攝影
新北市府花費2.14億元興建北大行政中心，於2017年初落成啟用。記者李定宇／攝影
新北市府花費2.14億元興建北大行政中心，於2017年初落成啟用。記者李定宇／攝影
2017年初落成北大行政中心，設置北大派出所、托育、托老中心、圖書館等公共服務。記者李定宇／攝影
2017年初落成北大行政中心，設置北大派出所、托育、托老中心、圖書館等公共服務。記者李定宇／攝影
頂樓木質地板殘破不堪。記者李定宇／攝影
頂樓木質地板殘破不堪。記者李定宇／攝影

議員 江怡臻

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