雙北國民黨執政 賴品妤籲「汐東線延伸舊宗路」效益最大化

汐東捷運線行政院昨天核定，立委賴品妤今天表示，感謝政院兌現農曆年前核定汐東線的承諾，還給汐止一個交通正義。她認為，原來是說要蓋到東湖站，現在雙北都是國民黨的市長，應盡速溝通汐東線延伸至舊宗路，讓效益最大化。

賴品妤今天說，汐東捷運線現今核定了，她希望新北市府應該盡速進行細部設計、土地徵收、動工的作業，也包含吉林街的拓寬，需要盡速規畫，若不先拓寬，未來交通黑暗期恐怕很嚴重。

賴品妤表示，吉林街不僅僅是新北市府端而已，台北市府也必須去協調。過去因為柯文哲當北市長卡在那。現在台北、新北都是國民黨市長執政，理論上溝通是能夠更順暢，也希望侯友宜市長能盡快與北市溝通。

賴品妤指出，原來是說要蓋到東湖站，現在雙北都是國民黨的市長，是否能盡速溝通汐東線延伸，尤其若能延伸至舊宗路，可讓效益最大化。

她說，這部份是需要侯市長努力，她在中央也會全力協助，因為汐止捷運已沒有再拖延的本錢，早日動工才能早日開工，任何相關單位都必須積極負起該負的責任。

賴品妤表示，她上任以來一直定期追蹤汐止東捷運進度，頻率最高甚至到每周一次，無論是將汐東線，從懸而未決的民生汐止線抽出先推動，或是說協助北北基三方平台，監督交通部、國發會的核定，一切都是為了回應汐止鄉親的託付。

前天她也到行政院要求李孟諺秘書長，讓汐東線先行核定。感謝政院兌現農曆年前核定汐東線的承諾，還給汐止一個基本的交通權益，甚至可說是交通正義。