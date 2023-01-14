汐東捷運核定 張錦豪籲新北市府加速行政程序盡快動工

汐東捷運線行政院長蘇貞昌昨天拍板核定，新北市議員張錦豪今天表示，汐止人長久以來飽受交通的痛苦，殷殷期盼20年的捷運，核定後汐止人又有一絲絲的期盼，他請新北市政府加速行政程序，盡快動工讓民眾相信，但不要再拿來當作騙票工具。

張錦豪說，汐止捷運不能成為騙票工具，汐東捷運是民生問題，不是政治工具，請新北市政府加速行政程序，並且協調基隆市、台北市，將捷運路網延伸，能做的就先做，不要讓汐止人再度失望。

張錦豪說，汐止人長久以來飽受交通的痛苦，殷殷期盼20年的捷運，在行政院核定後，汐止人又有一絲絲的期盼，但民眾也會擔心，是否又會像2014年汐止的「假開工事件」，他呼籲，請新北市政府加速行政程序，盡快動工讓民眾相信，不要再拿來當作騙票工具。

張錦豪提出三項具體建議，第一請新北市政府用最快行政效率啟動備標程序。捷運汐止到東湖段，請新北市政府趕快委託專業管理顧問公司，進行主體工程的一個標案招標文件，並且採取統包的方式，減少設計跟介面的工程衝突，參考三鶯線或是輕軌模式，一次將行政流程做到好。

第二汐止捷運除了到東湖，還要延伸到大稻埕。捷運不應該變成柯文哲所說的盲腸段，汐東捷運除了到東湖以外，還必須要往台北市來延伸，如果延伸到東環段SB07，未來民眾可以轉乘環狀線，讓搭捷運更方便，甚至可以直接延伸到大稻埕，帶動當地的經濟發展。

「以前柯文哲不做，現在請侯友宜與蔣萬安協調，來做好一個大台北捷運路網」張錦豪說。

第三張錦豪要求先行將吉林街拓寬。他說，汐東捷運主要軌道於吉林街，且採高架方式施作，為減少交通黑暗期，請新北市政府先行將吉林街拓寬，從現行的7米寬拓寬為16米。

並且透過捷運工程將吉林街銜接到南湖大橋，能夠有效快速的改善交通現況。另外請捷運局同時啟動管線調查，不要讓工程施作到一半，遇到管線問題還要暫停施工。