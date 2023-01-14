聽新聞
test
0:00 / 0:00
歷時9個月整修 八里龍形渡船頭廣場、關渡大橋周邊將開放使用
新北市高灘處推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，歷經9個月整修更新，將於1月16日開放關渡大橋段及龍形渡船頭段，除了是自行車道中繼休息點，也是河濱美景的最佳欣賞打卡點，也讓即將到來的春節連假，多了一個新景點。
高灘處表示，2020年起推動淡水河左岸再造計畫，選定八里左岸四個亮點區域進行改造，沿河岸由南往北分別是蘆洲濕地示範區、五股獅子頭山水匯集活動區、關渡橋周邊環境改善及龍形渡船頭休憩廣場改善等工程。
其中，「關渡橋周邊環境改善工程」藉由調整動線，將關渡大橋自行車牽引道、河濱自行車道和人行步道分開，讓此區在作為淡水河左右岸自行車道的重要交通樞紐的同時，更成為民眾能安心停留的休憩節點。
考量到此區位於八里左岸自行車道的中心點，也設置可坐、可躺的高架木棧道，讓民眾能短暫休息，在優美的景色下放鬆、補充精力後再前往下一個目的地。木棧道的形狀也配合關渡大橋的弧形，相互輝映下成為全新的打卡景點。
「龍形渡船頭休憩廣場改善工程」將已停止使用的舊自行車租借站的建物牆面拆除，形成開放涼亭，讓民眾隨時都能有遮蔭的休憩空間。此處也是八里左岸早期重要的渡船頭和造船發源地，將涼亭空間命名為「龍形小船塢」，並設置代表淡水八里的舢舨船座椅彩繪。整個鋪面也是以海波的意象設計，重現船隻入港的意象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言