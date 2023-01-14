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遏止九份春節哄抬收費 新北聯合稽查停車場 違者重罰

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
遏止九份春節哄抬收費，新北聯合稽查私人停車場違者重罰。圖／交通局提供
遏止九份春節哄抬收費，新北聯合稽查私人停車場違者重罰。圖／交通局提供

新北市知名景點九份春節連假將有大批人潮，往年曾傳出有業者會趁機哄抬收費，新北市交通局會同市府消保官、瑞芳警分局針對18家私人停車場聯合稽查，杜絕業者哄抬停車費。

農曆春節連假將屆，新北市交通局昨天會同市府消保官、瑞芳警分局針對九份地區18家私人停車場聯合稽查，查察重點為停車場經營、停車費率標示不清、違規攬客等，首日並無發現有違規情事。

新北交通局停車管理科長蔡柏坤表示，九份是新北市聞名國際的觀光旅遊景點，農曆春節假期更會吸引大量遊客，為整頓九份停車秩序和維護民眾權益，派員稽查私人停車場，要求老街周邊私人停車場業者確實遵循相關規定。

交通局在九份老街周邊道路豎立標誌牌面，警示停車場業者應自律，也提醒民眾如遇停車場業者未清楚標示費率或收費不實等情事，可撥打1999市民專線反映。

連假期間，交通局也持續會同瑞芳警分局加強稽查，一發現有違規情事，立即取締告發，絕不寬貸。

交通處表示，春節出遊人潮眾多，呼籲民眾多利用大眾運輸如臺北客運965（板橋車站-九份）、基隆客運1062（捷運忠孝復興站-九份）、基隆客運788（基隆火車站-九份等前往九份老街，如需開車前往，建議停放在新九號停車場、水湳洞停車場，再搭乘接駁車至九份老街，輕鬆享受九份的美食和美景。

九份 停車場

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