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新北稽查身障、婦幼及電動車充電車位 違規案共524件

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市交通局去年稽查與民眾檢舉違規占用身障及婦幼車位計有524件。圖／新北市交通局提供
新北市交通局去年稽查與民眾檢舉違規占用身障及婦幼車位計有524件。圖／新北市交通局提供

為保障身障者、孕婦及育有六歲以下兒童者停車權益，新北市交通局去年稽查與民眾檢舉違規占用身障及婦幼車位計有524件，其中以好市多新莊店47件、林口三井outlet有15件及台灣聯通社后停車場10件，為違規案件最多的前三名，交通局提醒，若違規占用相關車位，可開罰600元至1200元。

交通局停車管理科科長蔡柏坤表示，針對電動車停車權益，停車場法於去年11月30日增訂並修正條文，交通局隨即於12月三度抽查好市多新莊店、新莊IKEA、三重迪卡儂、南山威力購物廣場、中和環球購物中心等5處百貨商場附設停車場使用情形，經查均無一般車輛占用電動車充電車位，各場均符合停車管理查核事項。

交通局表示，本次停車場法增訂第27條之1，明訂公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施；修正第32條第2項部分，「駕駛人如占用身心障礙者專用停車位、孕婦及育有六歲以下兒童者停車位及電動汽車充電專用停車位者，停車場經營業應通報主管機關或警察機關」。

另依同法第40條之1第1項規定，停車場經營業違反第32條第2項通報義務，經主管機關通知限期改善而屆期不改善者，可罰1800元至3600元；另針對駕駛人違規占用專用車位，可開罰600元至1200元。

交通局呼籲，駕駛人勿貪圖一時方便占用身障、婦幼車格位及電動車充電車位，停車場業者更應善盡管理責任，一同維護市民停車權益和提供友善停車環境。

停車場 身障者

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