台南身障服務春節不打烊 復康巴士即日起可線上預約

台南身障服務春節不打烊，為了讓身障者在過年期間也能得到妥善照顧，復康巴士、臨時及短期托顧不中斷，收費比照平常收費不加價，市府表示，20日至29日有搭乘復康巴士接送需求的民眾，即日起到19日可接受線上預約。

市長黃偉哲指出，農曆春節是國人的重要節日，許多民眾會趁機安排探親、團聚、出遊等活動，目前台南市有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，可提供身心障礙者醫療及各項社會參與的交通服務。另外，為減輕身障照顧者長期照顧壓力，社會局也提供臨短托及自立生活等協助，讓身障朋友的福利不因過年而中斷。

社會局長盧禹璁說，過年期間復康巴士乘車費比照平日收費不加價，接送時間也比照平日從上午6時至晚上11時，台南市低收入戶、中低收入戶符合乘坐輪椅的身心障礙者或短暫性行動不便者，享有每周搭乘6次單趟免費優惠，符合資格民眾可多加利用。

1月20日到29日有復康巴士接送需求的民眾，即日起至19日可電洽（06）2975678、（06）6328899，或使用Line官方帳號「@tnrehabus」線上預約。

盧禹璁表示，為減輕照顧者長期照顧壓力，提供自立生活支持服務及身障臨時及短期照顧服務，服務人員在春節期間服務加倍給付的費用全數由社會局支付，使用者不會增加額外費用。