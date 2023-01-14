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狂踹法鬥犬又丟草叢 新北狠飼主重罰8萬列禁養

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾目擊犬隻遭飼主踢踹。圖／新北市動保處提供
民眾目擊犬隻遭飼主踢踹。圖／新北市動保處提供

新北市三重區1名郭小姐，日前在路旁用腳踹一隻法鬥犬、還把狗拎起丟入草叢，民眾擔心犬隻受傷現場錄影蒐證並通報警察與動保處，動保處受理後依虐待或傷害動物、未完成狂犬病預防注射及絕育，依法分別開罰5萬及3萬，合計8萬元。

新北市三重區1名郭小姐在路旁用腳踹狗，民眾擔心犬隻受傷現場錄影蒐證並通報警察與動保處，動保處與慈福派出所合作查出行為人住在三重區仁義街，並前往現場訪視，行為人郭小姐坦承是因為小狗不聽話，弄髒身體及亂吃東西，故一時氣憤做出踢狗並把狗拎起丟入草叢的舉動。

動保處當下立即帶回犬隻安置檢查，犬隻雖未有受傷但郭小姐不當管教寵物，明顯違反動物保護法任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。依動物保護法列為黑名單不得再飼養犬隻及認養收容處所之動物並須參與動物保護講習3小時，未完成狂犬病預防注射及絕育，依法分別開罰5萬及3萬。

動保處接獲民眾通報，在三重區仁義街有民眾施暴虐待自己飼養的狗，並提供相關影片，影片中可見飼主拉著狗鍊向小狗踹了三腳，小狗在地上翻滾後，又被飼主拎起丟到草叢，全程被民眾用手機拍下。動保處接獲通報時行為人已離開現場，立刻與慈福派出所警員聯繫追查出行為人郭小姐住處並前往訪視。

郭小姐表示，小狗喚名奶茶自2021年12月起飼養，雖非寵物登記飼主，但會與飼主一同照護，平日非常活潑好動，案發當時正在遛狗，因奶茶調皮沾到穢物，當下隨手使用路邊的葉子清理身體，不料奶茶又把擦大便的葉子意圖吃掉，才伸腳踢狗制止並將狗拋進草叢裡希望能清掉狗身上的大便。

為求謹慎動保處當日將犬隻帶回詳細檢查未發現任何外傷。郭小姐踢踹犬隻，後續拉起項圈讓其懸空並拋入草叢;郭小姐雖表示對自己行為相當後悔，之後會注意情緒控制，但明顯超出管教行為已違反動保法，依騷擾、虐待或傷害動物，列入禁止飼養名單不得再飼養犬隻，還得至動物收容處所參與動物保護講習3小時。

另犬隻未絕育，依違反動物保護法處5萬元；未施打狂犬病疫苗依動物傳染病防治條例處3萬元合計8萬元罰鍰。日前奶茶已轉讓他人照護，動保處人員前往新飼主家訪查時已完成狂犬病預防注射及絕育，奶茶表現出非常開心活潑和新飼主互動熱絡，對於新環境適應良好。

新飼主與奶茶的互動。圖／新北市動保處提供
新飼主與奶茶的互動。圖／新北市動保處提供

奶茶

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