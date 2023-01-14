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春節前舊家具增 新北幸福小站媒合助弱勢

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
幸福小站團隊將二手物資搬運至媒合的家庭。圖／新北市環保局提供
幸福小站團隊將二手物資搬運至媒合的家庭。圖／新北市環保局提供

農曆新年即將來臨，家家戶戶大掃除清出許多舊家具，新北市環保局在春節前夕整合民間資源，到府回收民眾家中堪用且外觀功能良好的二手家具、家電，再透過幸福小站媒合予弱勢或失業家庭、清寒學童、火災受災戶或需救助之原住民等對象，讓物資生命能夠延續。

環保局表示，幸福小站2011年至今已媒合3萬1175件二手家具與弱勢家庭循環利用，使1萬7605位市民改善家中境況。每年過年前一個月，回收家具數量更是比平時增加2倍。

曾接受媒合的許媽媽分享，自己是一位曾有家暴境遇的單親媽媽，在生活與租屋花費之餘，已無力額外添購家具及家電等。幸福小站得知境遇後聯繫詳談、了解需求，媒合了適合住家環境的家具及家電等，將二手沙發、衣櫃等32件物品，陸續搬運、定位。

環保局表示，2022年起幸福小站與民間第四台業者合作，由幸福小站提供二手電視，業者則提供免費有線電視收視服務，讓弱勢家庭看電視的願望一次滿足，也透過各區公所的宣傳，有效傳遞社會各界的愛心。

春節前夕民眾若想提供外觀良好且功能無損壞的二手家具、家電，請於1月19日前，或於春節後1月30日起的上班時間聯絡幸福小站到府收運媒合。

幸福小站媒合提供弱勢家庭二手沙發、茶几等家具。圖／新北市環保局提供
幸福小站媒合提供弱勢家庭二手沙發、茶几等家具。圖／新北市環保局提供

春節 弱勢家庭

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