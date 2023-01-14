視察一果、漁市場 蔣萬安：確保年節價格與供貨穩定

台北市長蔣萬安今清晨赴第一果菜及魚類批發市場視察，關心春節供應與價格狀況。他表示，過年前蔬果、魚類供貨和價格穩定，也預計下周起蔬菜、水果的供貨量會增加1.5倍到2倍，盼菜價波動不要太劇烈，讓市民可以安心過好年。

蔣萬安巡視堤外魚類批發市場，由漁產公司董事長黃俊誠、台北漁產公司總經理陳志芳陪同；巡視第一果菜批發市場，北農由兩位副總路全利、陳平軒、台北市蔬菜公會理事長林長平陪同。

不過有魚販反映，搬遷到華中橋的堤外營運，動線規劃不便、停車位不足。蔣萬安則允諾將盡速責成相關單位解決，希望在搬遷的過渡期，可以提供業者們更舒適的營運環境，也將加速市場改建進度，爭取提早完成，讓大家能夠盡早搬入新大樓營運。

蔣萬安視察後受訪時表示，因為馬上要過年了，春節期間最重要的就是確保供貨穩定以及菜價穩定，目前供貨都非常充足，春節前一定會提供1.5到2倍的供貨量，確保供貨無虞，目前菜價的波動不大也算穩定，讓市民朋友可以安心快樂過好年。

不過今日北農董事長黃向羣、北農總經理翁震炘都未出現陪同，針對北農人事的部分，是否有和農委會協調新人選？蔣萬安說，目前都正在規劃進行當中，等確定時都會跟大家說明。

有媒體問及行政院核定昨核定汐東線議題，被北市發言人羅旺哲以非主題制止；而媒體接著問台北市前市長柯文哲針對第一果菜市場減項發包預算議題，又被羅旺哲以非主題為由阻止，發問記者喊說「和主題相關」，羅才停止干擾記者發問。

過去柯文哲為不增加預算，將同建案分2次蓋，第一果菜市場改建採減項發包，讓廠商少做4個樓層，先蓋好4分之3，另外4分之1，等預計追加的24億元預算到位再蓋，不少議員痛批柯變相追加預算「先斬未奏」。

蔣萬安回應，這部分正在盤點，有掌握相關狀況，會持續和議員瞭解，預算編列部分也再跟各局處盤點，一定會把基層聲音充分反應，最主要是聽取基層攤商聲音，讓市場改建可以加速盡早完成，讓大家能夠有好的市場環境。