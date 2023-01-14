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「行人地獄」洗汙名 蔣萬安：加強執法

聯合報／ 記者鍾維軒楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安希望能加強車輛不停讓行人取締，盡快洗刷「行人地獄」汙名。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安希望能加強車輛不停讓行人取締，盡快洗刷「行人地獄」汙名。記者鍾維軒／攝影

台北市長蔣萬安昨出席交通會報，針對「行人地獄」議題，要求對車輛不禮讓加強執法，盡快洗刷汙名。不過民進黨北市議員趙怡翔昨提出路平專案未針對「2022年10大危險路段」，應優先解決危險路段。蔣萬安說，趙怡翔提供的統計數據是去年路段，上周起針對松江路、信義路、松山路段等路段，都重新鋪設。

據北市府統計，去年取締車輛不停讓行人案1萬9121人，與2021年相比增加5932件，數量逐年上升，近日國外媒體還報導台灣是「行人地獄」。

蔣萬安昨在會報上裁示，交通局、工務局等相關單位責無旁貸，交通道路安全基礎設施規畫好，針對車輛不停讓行人警方應積極執法，也要就行人不違規列為施政方向，盡快刷洗行人地獄汙名。

市警局交通大隊表示，會持續針對車輛不停讓行人、行人違規、人行道違規停車等行為列重點取締項目，增派警力加強執法，並利用各項公開場合加強宣導，也會針對行人發生交通事故路段，檢視交通設施改善事宜。

交通局長謝銘鴻說，標線型人行道屬於權宜做法，若有機會、空間、預算，會以實體人行道做為長期目標，但很多地點，無法一次到位，但優點就一定會有缺點。標線型人行道會出現違規停車，但若不做又會發生人車搶道問題，在取捨之間，最終優點會比缺點多。

趙怡翔昨說，蔣萬安日前公布路平專案優先路段，全數不在10大危險路段名單，他舉例，第一名的中正路肇事量達1107件最高、民權東路六段達945件次之；不能隨意將交通經費花在政治作秀上，若危險路段不優先處理，路平專案是做給誰看？

蔣萬安回應，趙怡翔數據是去年路段，市府上周開始針對主要道路，包括松江路、信義路、松山路段，都重新鋪設，還有很多朋友傳訊說，過去騎車都提心吊膽，現在都感到非常平穩、安全、舒適，規畫年前完成3路段，過年後會完成3路段，預計在2月28日前完工。

趙怡翔表示，十大危險路段資料是來自去年全年統計，也是台北長期的問題，不太確定蔣萬安為何認為前朝累積的問題就不需要優先處理，似乎跟他無關，讓市民更不清楚新任市長優先施政方向為何。

人行道 蔣萬安 趙怡翔

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