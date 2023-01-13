新北審議2023年總預算 綠議員緊追超收稅額、是否普發現金

新北市議會今天開臨時會，會中針對超收稅額討論。民進黨議員質疑，超收這麼多是跟人民搶錢，也質疑超收稅額用在哪，質疑財政失靈；財政局表示，超收部分是用在軌道建設、社福相關支出，且市長侯友宜也有指示，必須讓財政穩健，才有辦法繼續推動市政建設。

財政局說明新北市近3年歲入決算情形，從2019年43.32億元、2020年53.72億元增加至2021年75.49億元，分別為土地增值稅及契稅超收。

民進黨團總召集人鄭宇恩指出，市府從2019年起連續3年，地方稅稅收金額不斷增加，質疑是否是跟人民搶錢，甚至是行政失靈。

市議員陳乃瑜表示，新北市的超收稅額說明只給一張薄薄的A4，質疑75億餘元要怎麼好好做代誌，還是這些錢對侯友宜來說就是輕如鴻毛。她也質疑，為何中央跟竹北市可以普發現金，新北卻做不到。

國民黨團書記長廖先翔則說，雖然今年稅收決算金額比原本預估數字高，但短絀仍達到100多億元，超收的部分頂多讓收支平衡，真的要如民進黨普發現金，市府反而還要舉債發現金，這不是民眾所樂見的。

國民黨團副書記長江怡臻說，地方稅跟中央稅不太一樣，且地方稅是依照中央規定訂定，而立委、議員都是監督角色，不必有過多解釋。針對超徵稅額部分，新北財政本就辛苦，她支持市府用在人民有感的建設，例如軌道建設及社福項目。

財政局長陳榮貴說明，超收稅額主要用在軌道建設及社福相關支出，相關稅收金額都是依法規定，並沒有行政失靈，都是參考主計總處等中央單位規定預估稅收編列預算，且超收部分也可弭平短差，近年也都有持續減少舉債金額。日前已經說明無法普發現金，若發現金也會影響市政建設。