汐東捷運線政院核定總經費376億元 盼改善汐止交通壅塞

爭議多時的汐東捷運線今天有重大進展，行政院正式核定「汐東捷運綜規報告」，總經費376.93億元。行政院指出，汐止東湖線為建構台北市內湖區東湖與新北市汐止區間走廊的捷運路線，可與文湖線東湖站轉乘，攸關汐止與內湖區通勤功能，期望能改善汐止區尖峰時段交通壅塞問題。

行政院指出，該計畫請交通部需盡速推動，以應民意需求。計畫核定總經費376.93億元，尚有部分路段由另案計畫協助分擔的98.47億元經費來源未確定，但為加速軌道建設執行，同意先行匡列預算278.46億元，以利啟動計畫相關設計及工程發包作業。

行政院說，新北市政府主張此計畫台北市段0.81公里中央補助5.23億元部分，同意交通部建議先暫予補助，等後續台北市政府提報民生汐止線台北市段或檢討延伸至舊宗路SB07站時，再一併檢討自償率及補助金額。

另有關協調新北市政府擔任基隆捷運主管機關，行政院指後續等基捷運綜合規畫提報時再議，但屆時如果尚未協調完成，則請依大眾捷運法指定。

行政院說，該計畫延伸至北市內湖區舊宗路SB07站與捷運環狀線東湖段轉乘，可大幅提升運量、財務票收及其他定部效益，請交通部督導台北市政府妥予考量適時啟動。

行政路院並請交通部考量，未來基隆捷運加入營運後，計畫營運端點站須由汐止區公所站改至樟樹灣站，旅客須在樟樹灣站轉乘，建請檢討樟樹灣站前後的線形調整，規畫折返調度設施，以利未來列車營運調度。

立委賴品妤說，汐東線獲行政院長蘇貞昌核定，感謝政院兌現農曆年前核定的承諾，還給汐止人遲來的基本權益。她呼籲新北市府盡速動工。近期因汐東與基隆捷運共線的車站及軌道所需的98億經費，新北市府始終迴避不願承諾分攤，造成核定進度被拖延、各方立場爭論不休。

賴品妤呼籲，新北市府應該儘速進行設計、土地徵收以及動工作業，以回應汐止居民的需求。