藍立委批中央超徵稅收 卓冠廷酸：新北說無與民爭利

新北市議會今天開臨時會，會中針對「超徵稅收」討論，新北市議員卓冠廷表示，國民黨立委批評政府超徵稅收是行政失靈，但新北市財政局長陳榮貴說沒有與民爭利的問題，感謝局長說了大實話。而陳榮貴回應，自己只是就新北市政府狀況說明，並沒有針對中央或其他地方政府的財政評論。

卓冠廷表示，他調閱新北市歷年來的稅捐統計年報資料，新北市政府稅收超徵不是今年才發生的事情，從新北市長侯友宜擔任副市長一直到擔任市長，這12年除了2016年以外年年都超徵，總計超徵額度達566.44億，以398萬人口去計算，人均可分得1萬3972元。

卓冠廷表示，國民黨立委批評「政府超徵稅收是行政失靈」，詢問陳榮貴以長年的財政跟審計專業，認不認同這種說法？也問及超徵稅收是與民爭利，陳榮貴回應，超徵稅收就是收到的比預估的多，也坦言這不是行政失靈，也沒有與民爭利的問題。

卓冠廷認為，陳榮貴是用財政專業，打臉政治操作的國民黨立法院黨團，經濟的成果讓中央政府有錢普發六千元，但隨後引來國民黨漫天喊價，刻意用誇大的言論去扭曲稅收狀況，不僅是外行，更是無良。

陳榮貴表示，今日於議會備詢內容皆就新北市政府情況說明，並未針對無論中央或其他地方政府的財政進行評論。新北市相關稅收金額都是依稅法規定，並沒有行政失靈，都是參考主計總處等中央單位經濟成長率及本府近三年實際收入情形，預估稅收編列預算，且超收部分除支應建設及社福支出，也可弭平短差，近年也都有持續減少舉債金額。