影／新北三大年前搶救演練 動員30人演練6項搶救作為

有鑑於農曆春節將至，為防止轄內鐵皮工廠因火災，造成人員傷亡及財物損失。今天下午，新北市消防局第三救災救護大隊，動員30名消防員、11輛各式搶救車輛，前往蘆洲區中正路一棟鐵皮工廠，進行搶救演練，以加強消防人員的搶救能力。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，適逢農曆春節將至，各大工廠都在積極趕工，為防止轄內鐵皮工廠不慎引發祝融風險，降低人員傷亡及財物損失。今天下午3時30分，動員30名消防員、11輛各式搶救車輛，於蘆洲區中正路一處鐵皮工廠，進行6大項防實兵搶救演練。