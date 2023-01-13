影／新北三大年前搶救演練 動員30人演練6項搶救作為
有鑑於農曆春節將至，為防止轄內鐵皮工廠因火災，造成人員傷亡及財物損失。今天下午，新北市消防局第三救災救護大隊，動員30名消防員、11輛各式搶救車輛，前往蘆洲區中正路一棟鐵皮工廠，進行搶救演練，以加強消防人員的搶救能力。
新北市消防局第三救災救護大隊表示，適逢農曆春節將至，各大工廠都在積極趕工，為防止轄內鐵皮工廠不慎引發祝融風險，降低人員傷亡及財物損失。今天下午3時30分，動員30名消防員、11輛各式搶救車輛，於蘆洲區中正路一處鐵皮工廠，進行6大項防實兵搶救演練。
第三大隊大隊長黃弟勝表示，這次演練，是假設轄內發生連棟式鐵皮工廠火災，消防人員如何執行「人命搜救」、「水線部署」、「射水防護」、「化學物質應變」、「通風排煙」及「滅火」等6項搶救作為，希望透過演練，加強基層消防人員搶救應變能力及救災效率，以降低人員傷亡及災損，達到新北市安居樂業的目標。
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