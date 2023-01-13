快訊

才剛穿回醫師袍…柯文哲宣布「從台大退休」 親曝下一步動向

長庚醫療營收沒賺仍發44.5億年終 公立醫院保底1.5月

影／新北三大年前搶救演練 動員30人演練6項搶救作為

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
今天下午，新北市消防局第三救災救護大隊動員30人，於蘆洲區中正路一棟鐵皮工廠，進行6項搶救演練，以加強消防人員搶救能力。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市消防局第三救災救護大隊動員30人，於蘆洲區中正路一棟鐵皮工廠，進行6項搶救演練，以加強消防人員搶救能力。記者曾伯愷／翻攝

有鑑於農曆春節將至，為防止轄內鐵皮工廠因火災，造成人員傷亡及財物損失。今天下午，新北市消防局第三救災救護大隊，動員30名消防員、11輛各式搶救車輛，前往蘆洲區中正路一棟鐵皮工廠，進行搶救演練，以加強消防人員的搶救能力。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，適逢農曆春節將至，各大工廠都在積極趕工，為防止轄內鐵皮工廠不慎引發祝融風險，降低人員傷亡及財物損失。今天下午3時30分，動員30名消防員、11輛各式搶救車輛，於蘆洲區中正路一處鐵皮工廠，進行6大項防實兵搶救演練。

第三大隊大隊長黃弟勝表示，這次演練，是假設轄內發生連棟式鐵皮工廠火災，消防人員如何執行「人命搜救」、「水線部署」、「射水防護」、「化學物質應變」、「通風排煙」及「滅火」等6項搶救作為，希望透過演練，加強基層消防人員搶救應變能力及救災效率，以降低人員傷亡及災損，達到新北市安居樂業的目標。

今天下午，新北市消防局第三救災救護大隊動員30人，於蘆洲區中正路一棟鐵皮工廠，進行6項搶救演練，以加強消防人員搶救能力。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市消防局第三救災救護大隊動員30人，於蘆洲區中正路一棟鐵皮工廠，進行6項搶救演練，以加強消防人員搶救能力。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市消防局第三救災救護大隊動員30人，於蘆洲區中正路一棟鐵皮工廠，進行6項搶救演練，以加強消防人員搶救能力。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市消防局第三救災救護大隊動員30人，於蘆洲區中正路一棟鐵皮工廠，進行6項搶救演練，以加強消防人員搶救能力。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市消防局第三救災救護大隊動員30人，於蘆洲區中正路一棟鐵皮工廠，進行6項搶救演練，以加強消防人員搶救能力。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市消防局第三救災救護大隊動員30人，於蘆洲區中正路一棟鐵皮工廠，進行6項搶救演練，以加強消防人員搶救能力。記者曾伯愷／翻攝

消防員 春節

延伸閱讀

112學年度學測今登場 新北手機響無證件等零星違規

新北三鶯大橋改建 主橋1月15日起開放通行

侯友宜料理年菜 市場辦年貨抽萬元抵用券

台南消防因應春節遊客潮 在博物館飯店辦自主防災演練

相關新聞

居民等了20年！汐東捷運終核定 新北捷運局：實現汐止人期待

行政院核定通過汐東捷運線，新北市捷運局表示，感謝地方與中央各單位為民共同努力、通力合作。此捷運線除可改善汐止地區交通問題...

新北市美術館工程延宕導致動怒 侯友宜：調整步伐守住工程品質

新北市長侯友宜今上午視察新北市美術館工程，因工程延宕在現場動怒要求如期完工，侯友宜對此表示，為了更高的安全、更高的品質，...

行政院正式核定汐東捷運 賴品妤呼籲新北市府盡速動工

延宕多時的汐東捷運線有最新重大進展，立法委員賴品妤今晚報喜訊表示，「汐東捷運綜規報告」稍早獲得行政院長蘇貞昌的核定，同時...

超額75億稅收僅半張A4紙說明 侯友宜：用穩健步伐讓財政聚力

新北市議員陳乃瑜昨在臉書批評所謂的新北市超收稅額說明，財政局就給一張薄薄的A4，而且只有單面的一半。新北市長侯友宜對此表...

新北兔來運轉燈會 大年初五登場

2023新北燈會將於1月26日至2月12日於新北熊猴森樂園舉辦，會場規劃8大主題燈區及5大展演活動，並邀請日本9縣市參展...

北市身心障礙者16日起免費領4劑快篩 逾11.7萬人受惠

中央流行疫情指揮中心日前宣布，擴大發放領有身心障礙證明者每人4劑免費快篩試劑，由於配送時程關係，台北市社會局先調用衛生局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。