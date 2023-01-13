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行政院正式核定汐東捷運 賴品妤呼籲新北市府盡速動工

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

延宕多時的汐東捷運線有最新重大進展，立法委員賴品妤今晚報喜訊表示，「汐東捷運綜規報告」稍早獲得行政院長蘇貞昌的核定，同時其呼籲新北市府盡速動工。

長期關心並促成此案的賴品妤表示，近期因汐東與基隆捷運共線的車站及軌道所需的98億經費，新北市府始終迴避不願承諾分攤，造成核定進度被拖延、各方立場爭論不休。

賴品妤表示，民眾最關心的是什麼時候能實際核定與動工，所以為使汐東捷運盡快動工，她在11日即親赴行政院向秘書長李孟諺等人要求先行核定。感謝政院兌現農曆年前核定的承諾，還給汐止人遲來的基本權益。

賴品妤指出，她上任後一路促成汐東線各項進度，便是為了回應鄉親託付。如今計畫已經核定，她向立委沈發惠、議員張錦豪、周雅玲及不分黨派關心此案的民代都表達感謝。

賴品妤提醒市府，前市長朱市長當初在「民生汐止線」綜合規畫報告未送到交通部時，以「前期工程」為名舉辦了動工典禮兩次，其中一次甚至還僅是「路樹移植」，這是讓汐止居民長期對捷運感到無奈的原因。

賴品妤呼籲，現在汐東捷運計畫好不容易核定了，新北市府應該儘速進行設計、土地徵收以及動工作業，接下來沒有任何被拖延的本錢，以回應汐止居民的需求。

行政院正式核定汐東捷運，賴品妤呼籲新北市府盡速動工。圖／賴品妤辦公室提供
行政院正式核定汐東捷運，賴品妤呼籲新北市府盡速動工。圖／賴品妤辦公室提供

基隆捷運 賴品妤

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