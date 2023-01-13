前副總長潘進隆號召企業界感恩老兵畢生貢獻
為了讓過去保家衛國的老榮民感受春節團圓氣氛，前副參謀總長潘進隆號召一群企業界與海軍司令部、陸戰隊指揮部等單位，在春節前夕舉辦「祥和山莊歲末感恩餐會」活動，除了致贈吉祥紅包外，還準備了包括口罩、春節伴手禮品等，讓榮民爺爺感覺好溫馨，企業家們也與榮民老兵們一一話家常，提醒天冷要注意保暖，展現不忘初心的大愛，也以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。
曾任副參謀總長、總統府侍衛長等重要軍職的海軍陸戰隊備役中將潘進隆，退伍多年後仍對這群當年保家衛國的榮民爺爺十分關心，他說最近共軍武力威脅不斷，早在半個世紀前這群老兵就已經貢獻他們的青春與生命，多次成功阻擋共軍來犯，才讓我們可以享受安居樂業繁榮發展的民主社會，如今他們已經逐漸凋零，希望社會能多給逐漸凋零的老榮民們一些關懷和尊重，潘進隆說，去年中秋節餐會還有近20位老榮民參加，今年只剩17位，現場還特地準備一張特別的「空桌」上面同樣擺滿豐盛酒菜，就是要讓在天上無法來參加的老爺爺們也能感受社會對他們的滿滿敬意。
今年的餐會活動參加的企業家包括全勝行銷董事長徐國勝，金宏總珠寶董事長黃新德，寰宇外語總裁林神龍，力行補習班總裁張萬邦，勤學文教企業董事長王龍財，維義企業董事長李榮義，康如意醫療董事長張涪屏，方師傅點心坊董事長方漢武，以及海軍陸戰隊參謀長魏孝智與退伍老兵志工等多人，現場有街頭藝人淡志隆將軍演唱經典老歌，還一一致贈榮民老兵們福氣紅包與防疫口罩，祝福大家都能甲百二，永遠健康。
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