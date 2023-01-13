新北市美術館工程延宕導致動怒 侯友宜：調整步伐守住工程品質

新北市長侯友宜今上午視察新北市美術館工程，因工程延宕在現場動怒要求如期完工，侯友宜對此表示，為了更高的安全、更高的品質，還是要緊盯進度，讓在安全品質底下能夠施工順利，然後調整步伐的時候一定要守著工程品質。

侯友宜下午出席燈會宣傳活動時對此表示，新北的重大工程像是三鶯大橋，進度提前四個月，當然有些工程因為有些特殊材料，或是碰上缺工缺料的的大環境影響，難免有些工程有所延遲，但是為了更高的安全、更高的品質，還是要緊盯進度。

他說，在安全品質底下施工順利，其實每項工程不只是在要求大家目標明確，然後再調整步伐的時候一定要守著工程的品質，以及在施工過程中施工安全一定要守好，讓工程能夠順利圓滿以外，更重要的，在啟用的時候贏得民眾滿滿的信賴，這才是該做的事情。