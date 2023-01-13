騎士累犯5次罰不怕 新北市環境教育將站街頭體驗刺耳噪音

新北市環保局今天表示，有機車騎士橫行街頭製造噪音，遭累計處罰新台幣4萬5000元還不怕；19日將增設49處科技執法，揪出噪音車；環境教育還將請騎士站到街頭，體驗惱人噪音。

市府環保局今天發新聞表示，針對陳情熱區設科技執法設備取締噪音，目前全市已設置121處，預計19日再增設49處，共170處固定裝置地點，取締一再改裝排氣管的車輛，以嚇阻噪音車。

環保局說，春節期間取締噪音車24小時不打烊，違規者將被裁罰新台幣1800元至3萬元罰鍰。結合AI人工智慧辨識系統，若經辨識發現車輛有改裝排氣管，將會通知到案檢驗。

環保局空氣品質維護科官員告訴中央社記者，以市府預算購置設備新增設地點，包括板橋區篤行路、環河西路435特區附近，三重環河北路、土城區金城路、北宜公路、淡水淡金路、北新路，新莊區幸福路、中港路，鶯歌區鶯歌路等處。

環保局統計，這些定點式固定取締設備，包括風向儀、噪音計、攝影器材與人工智慧車牌辨識軟體。透過環保警察夜間攔查及科技執法取締噪音車發揮功效。自民國106年至今，噪音車陳情案件數已下降20%。

環保局說，被裁罰車主多數會完成改善，但仍有近630名累犯罰不怕，有一名機車騎士累犯5次，共被罰4萬5000元，若再犯將可以1次就處罰3萬元。

環保局規劃，今年將針對被累罰者，依環境教育法規定，環境教育講習課程延伸到戶外實體課程，和稽查員一起站在街頭，感受刺耳噪音車聲，體會其個人認為不吵的車，實際量測噪音值卻可能超標，讓累犯者具有同理心。