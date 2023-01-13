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台灣燈會源展區 客家原民新住民作品展多元共融

中央社／ 台北13日電

2023台灣燈會在台北，強調多元共融精神的「源展區」囊括新住民、客家及原民之作，包含聲光展演、空間作品、藝術燈等，白天也有市集及活動等可逛。

2023台灣燈會以「光源台北」為題，將燈會場域融入都會場景，並運用虹彩色系規劃4大展區，分別為位於東區的黃色「光展區」、松山文創園區的橙色「源展區」、主燈所在位置國父紀念館「中央展區」及信義商圈的藍色「未來展區」。

台北市觀光傳播局今天搶先揭露「源展區」亮點作品，強調多元共融，超過20件新住民、客家及原住民族燈飾作品，利用不同族群的語言文字、音樂旋律與圖騰符號創作。

觀傳局表示，本次「源展區」作品包含藝術家王文志以「竹」創作7公尺高的竹編藝術空間作品「我們在這」，編織出多元文化融合與新住民堅定之心志；阿美族藝術家伊祐．噶照與金曲專輯製作人陳冠宇創作的「和祖靈對話的路徑」，是長寬達15公尺的巨型火塘造型，以360度穿透式賞燈視角搭配金曲級主題樂，展現原住民族對於祖靈信仰的文化傳承與祈望。

此外，還有首次以「客家詩歌」為主題的燈區，以相思樹、大菁隱喻著山區勞動經驗的「島上的女人樹」藝術詩燈。

觀傳局說，松山文創園區特別串聯園區內16個店家舉辦「潮冬感謝慶」，白天有多檔展演活動同步登場，包括文創市集、餐飲與寵物派對、米飛兔展覽等，陪伴民眾喜迎兔年。

台灣燈會 文創 新住民

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