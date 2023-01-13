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探訪李炳輝 淡水區長送紅包開心合唱過好年

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
水區長巫宗仁特別到李炳輝家中探訪，更送上慰問紅包，對此李炳輝更開心的與區長合唱一首流浪到淡水，場面是非常歡樂溫馨。 圖／紅樹林有線電視提供
水區長巫宗仁特別到李炳輝家中探訪，更送上慰問紅包，對此李炳輝更開心的與區長合唱一首流浪到淡水，場面是非常歡樂溫馨。 圖／紅樹林有線電視提供

住在淡水74歲資深視障藝人李炳輝，因疫情收入停滯許久，為幫助行動不方便的李炳輝，淡水區長巫宗仁特別到李炳輝家中，不只探視近況，更送上慰問紅包，對此李炳輝更開心的與區長合唱一首流浪到淡水，場面是非常歡樂溫馨。

淡水區長巫宗仁表示，李炳輝是淡水的國寶級藝人，這次代表市府與區公所來探望，除了送出紅包之外也帶來了些許的生活物資，而目前李炳輝平時就在淡水清水街傳統市場做街頭藝人表演，而希望藉由拜訪給他加油打氣並祝賀新年。

李炳輝老婆雅惠表示，談到因疫情關係，目前有接到2場尾牙，據了解有接到食品廠商的演出邀約，也很感謝大家幫忙。李炳輝之前二度中風，說最近沒有做健檢，但都有去做復健，而李炳輝的新年願望就是大家身體健康。這次透過區長與里長的關心，也希望帶給李炳輝溫暖的關懷。

淡水 疫情 紅包

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