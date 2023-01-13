台灣燈會估開幕日人最多 蔣萬安：已做萬全準備

台北市長蔣萬安表示，台灣燈會睽違23年來到北市舉辦，過往經驗都是開幕第一天人潮會最多，還有假日、週末晚上，相關人流動線規劃及交通，相關局處都已經做好萬全準備。

蔣萬安今天出席「台灣燈會多源台北」記者會，接受媒體聯訪時做上述表示。

此外，媒體追問人行道改善，以及議員趙怡翔批北市十大危險路段皆不在路面更新之列的問題。

蔣萬安說，台北市巷弄被批行人地獄、甚至登上國際版面，所以馬上要求相關局處改善，縣在敦化北路的巷子已有完整綠色人行標線，之後不只人行道，也會盤點交通道路的缺失並進行改善。

蔣萬安並說，趙怡翔的統計數據可能是針對去年的狀況，北市上週開始針對主要道路如松江路、信義路、松山路段等重新鋪設，過年前後都會陸續完成。

此外，前總統蔣經國逝世35週年，媒體追問蔣萬安上午至大溪頭寮陵寢謁陵一事。

蔣萬安說，他大清早就到大溪謁陵，過程中回憶起蔣經國的付出及對人民的服務，所以有些感觸。