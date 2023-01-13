快訊

解答看這裡！學測自然火星移民、瘋狗浪入題 考題長「有108課綱的味道」

台灣燈會估開幕日人最多 蔣萬安：已做萬全準備

中央社／ 台北13日電

台北市長蔣萬安表示，台灣燈會睽違23年來到北市舉辦，過往經驗都是開幕第一天人潮會最多，還有假日、週末晚上，相關人流動線規劃及交通，相關局處都已經做好萬全準備。

蔣萬安今天出席「台灣燈會多源台北」記者會，接受媒體聯訪時做上述表示。

此外，媒體追問人行道改善，以及議員趙怡翔批北市十大危險路段皆不在路面更新之列的問題。

蔣萬安說，台北市巷弄被批行人地獄、甚至登上國際版面，所以馬上要求相關局處改善，縣在敦化北路的巷子已有完整綠色人行標線，之後不只人行道，也會盤點交通道路的缺失並進行改善。

蔣萬安並說，趙怡翔的統計數據可能是針對去年的狀況，北市上週開始針對主要道路如松江路、信義路、松山路段等重新鋪設，過年前後都會陸續完成。

此外，前總統蔣經國逝世35週年，媒體追問蔣萬安上午至大溪頭寮陵寢謁陵一事。

蔣萬安說，他大清早就到大溪謁陵，過程中回憶起蔣經國的付出及對人民的服務，所以有些感觸。

蔣萬安 台北市長 人行道

延伸閱讀

蔣萬安路平專案未見10大危險路段 北市議員：經費應花刀口

議員公布十大危險路段 蔣萬安：統計數據是針對去年

赴大溪謁陵拭淚 蔣萬安：回憶起經國先生有些感觸

高嘉瑜遭炎上 蔣萬安送暖：歡迎來台灣燈會走走散散心

相關新聞

新北美術館工期延宕一年 侯友宜視察大發飆：不要再給我拖了！

新北市美術館原定去年4月完工，工程進度嚴重落後，日前市議員蘇泓欽批評今年四月開園是天方夜譚，今天上午新北市長侯友宜前往視...

北市今年專案拆12件大型違建 第一季先拆4家汽修廠

台北市政府拆除新違建持續進行，今年起將300平方公尺以上大型新違建列入專案計畫，第一季將拆除中山區濱江街與內湖區安康路4...

超額75億稅收僅半張A4紙說明 侯友宜：用穩健步伐讓財政聚力

新北市議員陳乃瑜昨在臉書批評所謂的新北市超收稅額說明，財政局就給一張薄薄的A4，而且只有單面的一半。新北市長侯友宜對此表...

新北兔來運轉燈會 大年初五登場

2023新北燈會將於1月26日至2月12日於新北熊猴森樂園舉辦，會場規劃8大主題燈區及5大展演活動，並邀請日本9縣市參展...

北市身心障礙者16日起免費領4劑快篩 逾11.7萬人受惠

中央流行疫情指揮中心日前宣布，擴大發放領有身心障礙證明者每人4劑免費快篩試劑，由於配送時程關係，台北市社會局先調用衛生局...

蔣萬安路平專案未見10大危險路段 北市議員：經費應花刀口

台北市2022年10大危險路段出爐，不過市長蔣萬安實施路平專案的路段中卻不見危險路段。北市議員趙怡翔認為，路平專案應該優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。