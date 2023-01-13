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過年推祈福吊飾 汐止議員寺廟過火平安加持

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員廖先翔推出了過年祈福小物，還先到拱北殿過香爐祈福加持，希望新的一年平安加倍，有興趣的民眾都可以到服務處索取。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員廖先翔推出了過年祈福小物，還先到拱北殿過香爐祈福加持，希望新的一年平安加倍，有興趣的民眾都可以到服務處索取。 圖／觀天下有線電視提供

下星期就要過年了，新北市議員廖先翔推出了過年祈福小物，以汐止有名的拱北殿楓葉為主題造型，設計迎春納福吊飾，並且還先到拱北殿過香爐祈福加持，希望新的一年平安加倍，有興趣的民眾都可以到服務處索取。

新北市議員廖先翔表示，快過年了，服務處除了準備了鴻兔大展春聯之外，今年又額外的準備了春節祈福吊飾，是楓葉的造型，就是以汐止最有名的拱北殿的楓葉為主題設計的，拱北殿的楓紅在全台灣享有盛名，用拱北殿的楓葉設計了祈福卡，在正反兩面分別印上了春跟福兩個字，代表迎春跟祈福。

拱北殿每年楓紅總是吸引很多人賞楓拜拜，所以，今年過年議員廖先翔特地結合地方特色推出祈福吊飾，而且一到貨也親自送到拱北殿，除了請師姊唸經，也特地祭拜並且將吊飾都放在香爐前繞一繞過火，祈福平安。

廖先翔說，在卡片製作好之後，也特別拿到拱北殿去進行繞香爐祈福，還有請拱北殿的師姊幫忙頌經，希望祈福的卡片真的有拱北殿呂先祖的加持，讓民眾帶回去之後，在新的一年大家都可以平安順隧，有喜歡祈福吊飾的朋友，歡迎可以到服務處領取，春節前每天上班時間，到晚上八點前，都可以到服務處索取，每人可以領一份。

議員 汐止

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