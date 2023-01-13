汐止建成里連9年寒冬送暖 弱勢家庭好過年

汐止區建成里每一年都會募集物資寒冬送暖，今年第九年里辦公處再度集結大家的愛心，購買棉被、保溫杯、醬油等生活物資，再加上濟德宮的白米、平安麵等等，趕在過年前，發送給需要幫助的弱勢家庭，希望讓大家都能平安過好年。

建成里長黃信裕表示，過年快到了，在每一年過年之前里內的義工還有善心人士跟店家，都會集資購買一些物資跟里內的一些有需求的家庭結緣，今年已經第九年了，之前往往都是東西比較多，有民眾建議，所以，今年有稍微改變，有發放全聯禮券一千元，剩下的部分再購買一些物資。

黃信裕指出，非常感謝濟德宮提供的白米、平安麵，以及仁本陳副總米粉、冬粉、油，宏泰米糧行提供的白米、還有善心人士及志義工捐物資捐款等等，趕在過年前發放，希望里內弱勢家庭都能夠過個好年。

捐贈儀式在活動中心舉行，除了頒發感謝狀感謝善心人士及志義工，當天里辦公處也將募集到的物資統一發放，里內共有33戶，包括低收入戶及獨居長者，當天弱勢家庭也將大家滿滿的愛心搬回家，建成里寒冬送暖，希望讓他們好過年。