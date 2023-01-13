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瑞芳垃圾袋抵用券千餘人未領 只到1月19日

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳地區還有一千多人還沒領取，瑞芳清潔隊也提醒只能領到1月19日止，請符合資格的民眾把握時間。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳地區還有一千多人還沒領取，瑞芳清潔隊也提醒只能領到1月19日止，請符合資格的民眾把握時間。 圖／觀天下有線電視提供

為關懷弱勢民眾，針對低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的民眾，每年都會發放專用垃圾袋兌換抵價券，瑞芳地區還有一千多人還沒領取，瑞芳清潔隊也提醒只能領到1月19日止，請符合資格的民眾把握時間。

瑞芳清潔隊隊長吳河勇說，雖然專用垃圾袋抵價券已經發放一段時間，但截至目前為止，瑞芳區可以領取的有2890人，但還有1110人尚未領取，請民眾把握時間。另外，為使補助方式更便民，明年度起將改以匯款方式補助垃圾清除處理費，屆時請耐心等候並留意個人帳戶資訊。

為減輕弱勢民眾的經濟負擔，新北市環保局自100年起，每年都會發放專用垃圾袋抵價券，民眾可依自身需求折抵所需規格的專用垃圾袋費用，抵價券額度需一次購足專用垃圾袋、無法找現金。

瑞芳 低收入戶

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