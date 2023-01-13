石門歲末關懷送暖 17個善心單位齊發物資

石門區公所辦理歲末關懷發放慰助金及物資，有17個善心單位、團體一齊捐出愛心，現場滿滿物資，有白米、乾糧與慰助金紅包，總價值約三千五百元，讓三百二十多戶的弱勢家戶溫暖過年。

石門區長林俊宏說，集合淡水區關壞弱勢協會、老梅凌虛宮、乾華十八王公、石門區仁愛慈善協會、介惠社會福利慈善基金會、與台電核一廠等17個個人及團體的善心與物資，由石門區公所協助媒合發放，發放的現場，停辦兩年的歲末關懷餐會也再度熱鬧回歸辦理，讓石門區內四大津貼家戶在重要的年節可以感受到來自社會的溫暖外，更加可以一起齊聚熱鬧吃尾牙。

其中市議員也是淡水關懷弱勢協會的理事長蔡錦賢，今年也再度帶領協會送上溫暖，要幫助弱勢家戶度過寒冬。

此外，市議員們也一起到場向四大津貼家戶溫暖致意，祝福他們都能夠溫暖度過寒冬，並且過一個豐盛的好年。