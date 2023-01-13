超額75億稅收僅半張A4紙說明 侯友宜：用穩健步伐讓財政聚力

新北市議員陳乃瑜昨在臉書批評所謂的新北市超收稅額說明，財政局就給一張薄薄的A4，而且只有單面的一半。新北市長侯友宜對此表示，每一年的稅收的狀況都不一樣，我們一定用最穩健的步伐，讓財政聚力能夠順著往前走。

陳乃瑜昨在臉書說，新北市超收稅額說明，財政局就給一張薄薄的A4，而且只有單面的一半，這75億餘元要齁齁做什麼代誌？還是這75億餘人民納稅錢，對於我們侯大市長來說，輕如鴻毛？之後還表示連兒子幼兒園作業都比這個厚。

侯友宜今對此表示，新北市的財政永遠是六都統籌分配稅款最少，也是人均預算最少，一比較起來差距甚遠，尤其新北市400萬人口、幅員遼闊，在財政這麼困難的底下，每年都希望能夠有好的建設讓人民有感，所以收支都是短絀的，再生之短絀底下我們盡量地把財政控制在一定的短絀範圍內。

他說，就算在整個每一年的稅收的狀況都不一樣，一定用最穩健的步伐，讓財政聚力能夠順著往前走，做出人民期待我們做出的成效，這才是我們市長該做的事情。