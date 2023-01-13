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新北兔來運轉燈會 大年初五登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2023新北燈會將於1月26日晚間7點開幕點燈，特別邀請陳亞蘭(右)及高爾宣等藝人輪番演出。記者李定宇／攝影
2023新北燈會將於1月26日晚間7點開幕點燈，特別邀請陳亞蘭(右)及高爾宣等藝人輪番演出。記者李定宇／攝影

2023新北燈會將於1月26日至2月12日於新北熊猴森樂園舉辦，會場規劃8大主題燈區及5大展演活動，並邀請日本9縣市參展及國際級表演團隊輪番演出，今日宣傳會主燈「太空兔」及兔年小提燈「好運兔」同步亮相，金鐘視帝陳亞蘭也與新北市長侯友宜一起邀請民眾賞花燈、看表演。

侯友宜表示，今年燈會兔來運轉熊猴森，主燈太空兔搭乘飛碟高8米，隨音樂及燈光流轉，還有各種造型萌兔穿梭會場帶來歡樂。民政局長柯慶忠表示，2023新北燈會將於1月26日晚間7點開幕點燈，邀請陳亞蘭及高爾宣等藝人輪番演出。

8大主題燈區包括主燈區整點秀、迎賓燈區、育樂後花園、開運萬事屋、搗蛋樂園、國際燈區、花車燈區及彩繪燈廊。為期18天新北燈會每週還有巧虎、好想兔、MOMO親子唱跳及企鵝家族人偶，並有國際級藝文表演身聲劇場、舞工廠踢踏舞團、馬戲之門及媲美知名樂園等級的花車巡遊等。

今年新北好運兔小提燈則推出2款造型，將在大年初八於新北燈會現場首發，現場還有組裝教學及限量空白小提燈供民眾彩繪。各區公所預計於2月3日、4日多點、多時段方式陸續發放，無法現場領取者，也可於1月29日起，至民政局官網下載小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，闔家手作共享親子時光。

新北市民政局官網：https://www.ca.ntpc.gov.tw/

2023新北燈會將於1月26日至2月12日於新北熊猴森樂園舉辦。記者李定宇／攝影
2023新北燈會將於1月26日至2月12日於新北熊猴森樂園舉辦。記者李定宇／攝影

新北市長 燈會 侯友宜

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