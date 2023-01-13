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北市身心障礙者16日起免費領4劑快篩 逾11.7萬人受惠
中央流行疫情指揮中心日前宣布，擴大發放領有身心障礙證明者每人4劑免費快篩試劑，由於配送時程關係，台北市社會局先調用衛生局庫存，1月16日至2月15日除農曆春節期間，會在12區公所駐點發放，讓市民可以儘快領取使用，預計將有11萬7千多人受惠。
台北市社會局表示，這次發放家用快篩試劑給身心障礙者、低收入戶及中低收入戶市民，每人可領取4劑，此為額外提供之免費領取份數，不會影響實名制的購買資格。
社會局規劃1月16日至2月15日在12個區公所駐點發放，農曆春節期間除外，周一至周五早上9點至12時、下午1點30分至5點，有需求且符合資格者可前往戶籍所在地區公所，領取時須攜帶身心障礙證明、身分證；代領者得同時出示「代領人及領用人」證件，以供核對。
如已使用北市身心障礙福利機構、社區日間作業設施、社區居住、社區式身障長照日間機構的身障者，快篩會直接配送到機構處所，不用再跑一趟區公所領取。
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