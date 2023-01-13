蔣萬安路平專案未見10大危險路段 北市議員：經費應花刀口

台北市2022年10大危險路段出爐，不過市長蔣萬安實施路平專案的路段中卻不見危險路段。北市議員趙怡翔認為，路平專案應該優先針對危險路段，將經費用在刀口上，否則將淪為政治作秀；蔣萬安回應，上周起實施路平，很多市民朋友都給予很大肯定，預計228前會完成6個路段的路平專案。

北市府優先針對信義路一段、松江路、松山路等路段進行路平施工，預計在春節前後完工。交通局也公布北市10大危險路段，包括中正路1107件、民權東路六段945 件、基隆路二段709件、中山北路五段702件、忠孝東路四段697件、民權西路654件、仁愛路四段628件、北安路624件、和平東路三段605件、辛亥路三段605 件。

趙怡翔發現，路平專案優先路段，全數不在台北市的10大危險路段名單中，經費未花在刀口上。優先施工順序當應參考道路事故數量等標準，這樣才能有效利用有限的道路經費，立即改善市民的交通環境。

趙怡翔表示，近期國際媒體關注台灣的交通問題，重創台灣的國際形象，連行人環境都引來國際知名論壇熱議，在各國正在採取「零傷亡願景計畫（Vision Zero）」，將交通事故率化為零同時，台北市的交通事故卻日益增加。

趙怡翔指出，平均每天有89人死傷於北市交通事故，交通改善不能等，更不能隨意將交通經費花在政治作秀上，若危險路段不優先處理，路平專案是做給誰看？相信這不會是台北市民所樂見的方向。

蔣萬安受訪時對此表示，趙怡翔提供的統計數據是針對去年，其實上周起，針對松江路、信義路、松山路段等路段，都完成重新鋪設，也在Facebook看很多市民朋友傳訊給予很大肯定，過去機車騎士提心吊膽，現在都感到非常平穩、安全、舒適，且市容也有改善，規劃年前完成3路段，過年後會完成3路段，預計228前完工。