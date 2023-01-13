議員公布十大危險路段 蔣萬安：統計數據是針對去年

台北市議員趙怡翔下午公布台北市十大危險路段，批評這些車禍事故率不減反增，持續惡化，車禍事故率不減反增，並指之前台北市長蔣萬安視察路平專案，沒對症下藥。對此，蔣萬安下午出席台灣燈會多源台北記者會受訪指出，趙怡翔的統計數據可能是針對去年，市府其實在上周開始針對主要道路，完成重新鋪設。

蔣萬安說，包括松江路、信義路、松山路段，目前都完成重新鋪設，在他臉書還有很多朋友傳訊給他，給予很大肯定 ，過去騎車都提心吊膽，現在都感到非常平穩、安全、舒適，且市容也有改善，規畫年前完成3路段，過年後會完成3路段，預計在2月28日前完工。

至於北市被指行人地獄，敦化北路人行道有做改善？蔣萬安指出，台北市巷弄被批評行人地獄，甚至登上國際媒體，所以當他看到這消息，馬上特別請相關局處，特別是交通局，趕快就這路段進行改善，也可秀出照片給大家看，上星期已經進行改善。

蔣萬安說，原本是綠色人行標線，轉彎時碰到機車停車，後來馬上進行積極溝通協調，進行改善，現在完整綠色人行標線在敦化北路巷道，所以接下來，不只人行道，還有交通道路盤點相關缺失，進行改善，希望還給用路人一個安全舒適的用路環境。

媒體問蔣萬安，綠色人行道是施政重點？蔣萬安說，對，這都是在整體交通改善方案內容當中，持續希望讓用路人能夠安全最重要。