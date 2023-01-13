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侯友宜料理年菜 市場辦年貨抽萬元抵用券

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
侯友宜今上午現身三峽公有零售市場，宣布摸彩活動啟動並親自料理開運年菜。圖／新北市市場處提供
侯友宜今上午現身三峽公有零售市場，宣布摸彩活動啟動並親自料理開運年菜。圖／新北市市場處提供

新北市市場處於即日起至1月20日舉辦「新北好星市集聯合摸彩活動」，只要在10座指定公有零售市場任一攤現場單筆消費滿100元，即可獲得摸彩券1張，有機會抽中1萬元市場現金抵用券。新北市長侯友宜今日上午現身三峽公有市場拜早年，宣布摸彩活動啟動並親自料理開運年菜清蒸白鯧，祝福行業生意昌隆。

侯友宜表示，去年新北市榮獲6座五星優良市集及4座四星優良市集，超越歷年成績，以全新的軟硬體服務讓全國看見新北市場的轉變。面對新年到來，透過消費滿額抽的活動進行推廣，衝刺年前買氣也希望帶給新北市民雙倍好運，讓民眾採購年菜時還能拿好康。

市場處補充，市場是年節氛圍最濃厚的地方，「新北好星市集聯合摸彩活動」提前為年節暖場，即日起至1月20日止，到10座指定市場現場單筆消費滿100元可獲1張摸彩券，獎項包含200至1萬元不等之市場現金抵用券共123份，總金額高達15萬元，將於2月8日在「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁直播抽出，使用期限至3月31日，可於10座指定市場消費折抵。

10座指定市場包含泰山、林口、五股、三峽、永和永安、汐止秀豐、汐止林森公有市場，及淡水中正美食廣場、瑞芳美食廣場與汐止觀光夜市。此外，新北公有市場也提供網路購物服務，讓市民朋友可以在家輕鬆逛市場。

●新北市場處粉專：https://www.facebook.com/ntpcemarket

市場現金抵用券每張面額50元，使用期限至112年3月31日，可於10座指定市場消費折抵。圖／新北市市場處提供
市場現金抵用券每張面額50元，使用期限至112年3月31日，可於10座指定市場消費折抵。圖／新北市市場處提供

新北市長 汐止 侯友宜

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