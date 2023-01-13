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「公車式小黃2.0」杉林線今通車 預約達2人即發車

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
「公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」杉林線今舉行通車典禮，高雄市副市長林欽榮（前排左5）到場參與。圖／高雄市政府交通局提供
「公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」杉林線今舉行通車典禮，高雄市副市長林欽榮（前排左5）到場參與。圖／高雄市政府交通局提供

高雄市政府推「公車式小黃2.0」，改善偏鄉交通困境，有別定時定點公車模式，預約接駁讓交通更為彈性自由。「公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」杉林線通車典禮今舉行，長者就醫就養、學生就學、生活採買，都可用電話、LINE或是親訪媒合中心預約，交通服務時間每日上午6點至晚上9點。

為改善偏鄉公共運輸環境，落實交通平權，公路總局自2019年起，推動幸福巴士，以使用者角度出發，依在地居民需求提供交通服務；有別傳統公車時間、路線固定，幸福巴士應需求而生，解決空車、載運效率不彰等問題，偏鄉民眾移動需求也能被重視。

高雄市政府在「幸福巴士」概念下，推動「公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」服務，以公車價格享有更彈性、範圍更廣的小黃式服務。去年1月，美濃線通車；今天杉林線正式啟運。

交通局長張淑娟說，「幸福共享高雄GO」由多元車輛、幸福運輸營運服務中心及在地需求通報網路組成，通報網涵蓋區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等，服務範圍包括學生就學、長者就醫、復健、長照、民眾採買、洽公等。

張淑娟說，民眾如果想了解服務內容，或有搭車需求，都可在平日上午8點30分至下午5點，向在地需求通報據點詢問，或撥打免費服務專線0800-660-696，或以LINE聯絡。預約搭車，最晚須在搭車前一日下午5點前完成預約，由幸福運輸營運服務中心媒合車班，乘客達2人就會發車，預約結果會通知民眾。

高雄市區監理所所長劉育麟表示，改善偏鄉交通運輸是近年政府及社會所關注的焦點，偏鄉地區幸福巴士計畫透過交通部法規鬆綁、公路總局經費補助，以及在地監理所、交通局、區公所與民間企業共同努力，提供真正符合在地民眾需求的人本交通服務，會持續將成功經驗複製到更多偏鄉地區，讓幸福繼續傳遞。

「公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」，以公車價格享有更彈性、範圍更廣的小黃式服務。圖／高雄市區監理所提供
「公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」，以公車價格享有更彈性、範圍更廣的小黃式服務。圖／高雄市區監理所提供
「公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」杉林線今舉行通車典禮，高雄市副市長林欽榮（左2）到場參與。圖／高雄市政府交通局提供
「公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」杉林線今舉行通車典禮，高雄市副市長林欽榮（左2）到場參與。圖／高雄市政府交通局提供

偏鄉 公車 巴士

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