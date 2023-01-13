高嘉瑜遭炎上 蔣萬安送暖：歡迎來台灣燈會走走散散心

民進黨立委高嘉瑜昨出席黨主席政見發表會時，被現場大批民進黨員當面狂嗆「下台」，宛如「炎上」高嘉瑜記者會。台北市長蔣萬安下午出席台灣燈會多源台北記者會受訪，媒體問蔣萬安會不會邀請高嘉瑜來台灣燈會？蔣萬安說，非常歡迎所有好朋友，包括高嘉瑜委員來走走、散散心。

蔣萬安也說，這是睽違23年後台灣燈會再次回到台北舉辦，這次有四大展區，包括源展區、光展區、中央展區及未來展區，今天這元展區源這個字，有源自、來源的意思，也取多元的諧音，所以大家可以看到客家、新住民、原住民等多元文化在展區呈現。

蔣萬安指出，希望燈會期間所有朋友可以來走走逛逛，至於人潮，過往經驗都是在開幕第一天人潮會最多，以及例假日周末晚上，人潮比較多，相關人流動線規畫及交通，相關局處也都已經做好萬全準備。