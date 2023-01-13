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新北跨單位已稽查22家旅宿業者 1家房價標示不符

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀旅局提醒，投宿前民眾可查看現場明顯處是否有懸掛合法旅館、民宿業登記證，以及旅館民宿專用標識牌。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局提醒，投宿前民眾可查看現場明顯處是否有懸掛合法旅館、民宿業登記證，以及旅館民宿專用標識牌。圖／新北市觀旅局提供

農曆春節將至，為確保旅客的住宿安全及品質，新北市觀光旅遊局跨局處對旅宿業者稽查，從元旦到12日統計，共稽查22家，其中有15家合格、1家現場房價與報備市府價格不符、6家沒有營業（旅館、民宿各3家），觀旅局表示，後續將持續稽查，確保民眾入住權益與安全。

新北觀旅局長楊宗珉表示，春節期間是旅客出遊住宿的旺季，旅宿業者的各項服務及安全設施將是稽查之重點，市府每年於春節前夕持續辦理聯合稽查，督導業者提升住宿場所各項安全設施，保障旅客安全。

另外非法旅宿及非法日租套房，常隱身於一般公寓或大樓社區裡，多半沒有經過市府各單位檢查許可，也沒投保公共意外責任險，更會造成公安疑慮，為了自身的安全，請民眾拒絕入住非法旅宿及日租套房。

觀旅局表示，此次針對新北市內旅館、民宿聯合稽查，並針對板橋、三重、金山、瑞芳、烏來等重點地區，今年1月1日至12日止，共稽查22家次，其中有15家合格、1家現場房價與報備市府價格不符、6家未見營業（旅館、民宿各3家）。

觀旅局表示，房價不合格部份，將依照發展觀光條例及行政程序法規請業者陳述意見，另未見營業部分，則仍持續稽查確認是否有營業情形，以確保民眾年節期間入住旅宿權益與安全。

觀旅局也提醒，民眾安排農曆春節旅遊行程，歡迎上新北市「觀光旅遊網」及新北「旅客臉書粉絲專頁」查詢旅遊資訊，訂房前則可在「新北市觀光旅遊網」的住宿搜尋中找到新北市在地的旅館及民宿，也可上「台灣旅宿網」找到合法旅宿，都是提供旅客安心優質的住宿場所參考指標，於投宿前查看現場明顯處是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」以及旅館民宿專用標識牌。

新北市觀旅局成立聯合稽查小組赴現場稽查，針對建築安全、消防設備及服務設施檢查。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局成立聯合稽查小組赴現場稽查，針對建築安全、消防設備及服務設施檢查。圖／新北市觀旅局提供

民宿 住宿

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