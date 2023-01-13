謝國樑推基隆南港直達車 蔡適應轉達「台鐵告知無法增開」

基隆市長謝國樑請託立委蔡適應委員協調，在上午尖峰時段增開基隆到南港直達車，蔡適應今天表示，已接獲台鐵局公文，台鐵表示，受限七堵和台北間上午6到9時間通勤時段路線容量使用已達飽和，無法再增開列車。

台鐵局公文回覆指出，因受限七堵-台北間上午6到9點間通勤時段路線容量使用已達飽和，無法再增開列車。若針對現有班次減少停靠站改為基隆至南港直達車，將影響基隆地區（八堵、七堵）及新北地區（汐止、汐科）等各車站之旅客權益。

台鐵局表示，現有基隆直達車109次自強號，基隆7時34分開，中間停八堵後直達台北8時09到，行車時間35分鐘，此車次已開行十多年，相當受到基隆地區旅客青睞，台鐵局竭力維持。

蔡適應表示，台鐵局雖然有營運和調度的考量，目前僅能維持7點34分的109車次自強號，台鐵數次表示，因為西部幹線和東部幹線在八堵交會，現有班次調動會影響基隆、新北地區往台北方向的乘車權益，他尊重台鐵局的專業判斷。

蔡適應說，基隆確實往台北方向移動的需求，在通勤尖峰時間頗大，若以台鐵和國道客運並行不悖，再增加其他路段城際快捷公車的部分，充分利用62快速道路銜接國道一號和國道三號，紓解基隆往南港的旅客，他認為基隆市政府也可以朝這個方向多加規畫。

另外，蔡適應日前接獲仁愛區德厚里長莊育超陳情，台鐵三坑車站外牆有多處斑駁、剝落，擔心掉落會害行人受傷，以及多處雜草，希望台鐵能夠進行修繕整理。

蔡適應服務處祕書林俊學，今天邀請台灣鐵路管理局、市議員鄭文婷服務處等會勘，希望台鐵3個月內將三坑車站的外觀，還有環境清潔整頓，維護公共安全。

台鐵表示，站體和車輛行車的安全，是近年台鐵改革的重點，他們也擔心行人經過時受傷，提起國家賠償等事宜，他們會加速維修和改善的速度。