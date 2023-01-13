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廢棄塑膠玩具變身可愛「露露椅」 南風關懷協會將送25處據點

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
南風關懷協會理事長許淑峰（左4）贊助新北市，提供露露椅給板橋龍興社區關懷據點 。圖／新北市社會局提供
南風關懷協會理事長許淑峰（左4）贊助新北市，提供露露椅給板橋龍興社區關懷據點 。圖／新北市社會局提供

廢棄玩具變為可愛的「露露椅」，不僅可以坐著按摩，還能當鼓敲擊。新北市玩具銀行、台灣玩具圖書館協會經過3年研發，第一批的露露椅於今天上午，由南風關懷協會理事長許淑峰贊助，提供給板橋龍興社區關懷據點，長輩對重達2公斤、凹凸有致的露露椅產生興趣，又是坐又是敲，還拿來玩遊戲。

台灣玩具圖書館協會秘書長余良玲表示，「露露椅」是利用回收的二手玩具所製作而成，該協會透過新北市各公托中心、TOYOTA和泰汽車和台亞加油站等玩具回收箱協力，一年回收超過70公噸的二手玩具，其中有8成屬於塑膠類，經清潔分類消毒後，除了送給社教機構、偏區據點外，有部分難以修復再利用的缺損塑膠玩具，必須淪為廢棄物。

余良玲說，感謝台塑企業、點晴設計和綠腳印等開發團隊，歷經3年的研發，利用廢棄塑膠玩具所製成的「露露椅」終於問世，第一批就在新北市社會局的支持下，提供給龍興社區的長輩使用。

新北市社會局長張錦麗表示，環保愛地球必須從自身做起，新北市2016年成立玩具銀行、物流中心和玩聚窩，透過回收再利用，也讓玩具永續發展，即使成為廢棄物，在團隊的智慧開發下，成了長輩的坐椅，也是新的教玩具。感謝許淑峰等善心人士的贊助，共捐出250張露露椅，將提供給25處據點使用。

台塑企業總管理處資產開發組高管師胡嘉瑋、台塑生醫公司高管師曾貴蔚、綠腳印社會企業董事長鄒文博、點晴設計總監韓世國等人參加發表及捐贈儀式。韓世國表示，不同於其他材料，玩具本身的顏色就非常豐富飽滿，經過適當的分色及設計，並保留玩具原有的繽紛色彩，每張露露椅都展示不同的樣貌。

有關露露椅及永續教育訊息，請上台灣玩具圖書館協會官網及臉書粉絲專頁查詢。也歡迎民眾在嘖嘖募資平台上響應。

外型酷似可麗露甜點的「露露椅」是由廢棄的塑膠玩具製成。圖／新北市社會局提供
外型酷似可麗露甜點的「露露椅」是由廢棄的塑膠玩具製成。圖／新北市社會局提供
板橋龍興社區關懷據點的長輩將露露椅拿來當鼓敲。圖／新北市社會局提供
板橋龍興社區關懷據點的長輩將露露椅拿來當鼓敲。圖／新北市社會局提供

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