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洗刷行人地獄汙名 蔣萬安裁示加強取締未停讓車輛
台北市長蔣萬安今出席交通會報，針對「行人地獄」議題，裁示相關單位應以用路人角度出發，建立首都安全友善交通環境，針對車輛不禮讓積極執法，盡快洗刷汙名。交通大隊表示，將持續針對車輛不停讓行人、行人違規、人行道違停列為重點取締項目，增派警力加強執法。
據北市府統計，去年取締車輛不停讓行人案1萬9121人，與2021年相比增加5932件，數量逐年上升。而近日國外媒體報導台灣是「行人地獄」，蔣萬安也說，他非常重視交通安全，一切以安全為最優先考量，身為首都要建立安全友善的交通環境。以用路人角度出發。
蔣萬安說，交通局、工務局等相關單位責無旁貸，交通道路安全基礎設施規劃好，針對車輛不停讓行人警方應積極執法，也要就行人不違規列為施政方向，盡快刷洗行人地獄汙名。
交通大隊表示，為灌輸駕駛人及行人之正確路權觀念，會持續針對車輛不停讓行人、行人違規、人行道違規停車等行為列為重點取締項目，增派警力加強執法，並利用各項公開場合加強宣導，以執法手段及教育作為方式並進，維護交通安全，也會針對行人發生交通事故路段，辦理會勘檢視交通設施改善事宜，以保障行人通行空間及用路安全。
交通局長謝銘鴻說，不過標線型人行道屬於權宜做法，若有機會、空間、預算，會以實體人行道做為長期目標，但很多地點，無法一次到位，但優點就一定會有缺點。標線型人行道會出現違規停車，但若不做又會發生人車搶道問題，在取捨之間，最終優點會比缺點多。
至於是否要加裝阻隔防違停？謝銘鴻指出，台灣的機車、腳踏車很多，過去就曾加裝過，結果事故量成長，晚上看不清楚還會撞上，更何況商家也有進出需求，雖然加裝阻隔很理想，但相對許多缺點要克服，宣導駕駛不要違規停車是比較好的做法。而立法院正在修法，未來人行道違停民眾可直接拍照檢舉。
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